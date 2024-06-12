Перерезали ограждение и бросили бус: на Закарпатье 18 человек могли сбежать в Венгрию

Что известно об инциденте

Первым о случившемся написал в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола. По его словам, инцидент произошел на территории отдела пограничной службы "Лужанка". Так, вчера во время мониторинга границы оператор беспилотника пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге недалеко от линии разграничения. После чего пограничники прибыли на место для проверки и обнаружили пустой и открытый белый Volkswagen с номерами АО4655АИ.

"При обследовании территории нашли следы, ведущие к границе с Венгрией. Также обнаружили прорезь в заградительном заборе и следы на контрольно-следовой полосе", - пишет журналист.

По его словам, предварительно оперативным путем удалось установить, что 18 человек из буса незаконно пересекли границу.

По данным журналиста Глаголы, заброшенный автомобиль правоохранители поместили на штрафплощадку в Берегово.

"Этот бус незадолго до этого засветился в Берегово и селе Геча. Это обнаружили по камерам", - добавил он.

Фото: брошенный Volkswagen у границы с Венгрией (t.me/VGlagola)

Что говорят пограничники

РБК-Украина спросила об этом событии у спикера Мукачевского пограничного отряда Леси Федоровой. В комментарии изданию она отметила, что попытки незаконного пересечения границы пограничниками предупреждаются каждый день. В то же время, преступные группировки постоянно пытаются осуществить переправку лиц через границу, изменяя тактику своих действий. В последнее время даже прибегая к дерзким попыткам.

В частности, она подтвердила, что на днях пограничный наряд у границы с Венгрией на полевой дороге действительно обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус Volkswagen.

"При дальнейшем осмотре местности было обнаружено повреждение заградительного забора и следы лиц. Сейчас проводятся необходимые для выяснения всех обстоятельств действия", - рассказала Федорова.

По ее словам, также проверяется информация в частности о количестве нарушителей, которые могли бы незаконно пересечь границу или попасть на территорию сопредельной страны.

"О данной ситуации мы сообщили венгерскую сторону, но пока она пока не предоставила информации и не подтвердила факт незаконного пересечения границы", - добавила спикер.