Перерахунок пенсій: хто отримає добавку до кінця 2021 року

Надбавки до пенсій за вислугу років до кінця 2021 року отримають більшість працівників бюджетної сфери. Це стосується медиків, державних службовців, педагогічних працівників та інших, які мають достатній страховий стаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ у виданні Пенсійний кур'єр.

Для розрахунку розмір надбавки застосовується формула: середній оклад х % надбавки за вислугу років = сума надбавки.

У ПФУ зазначили, що пенсіонери бюджетної сфери, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, не можуть розраховувати на підвищення пенсії за вислугу років. Відповідно до ст.7 закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії за вислугу років призначаються після відходу з роботи, що дає право на цю пенсію.

"Тому, якщо людині призначено пенсію за вислугу років відповідно до ст. 55 зазначеного закону і надалі він працевлаштувався - чи то за основним місцем роботи, чи то за сумісництвом, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, він не матиме права на продовження виплати пенсії за вислугу років", - йдеться в роз'ясненні.

У ПФУ уточнили, що про всі обставини, які можуть вплинути на зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати, пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду.