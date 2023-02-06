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Переправлял оккупантов и их технику в Украину. Руководителю российской железной дороги объявили подозрение

Фото: Олег Белозеров (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российской железной дороги, который способствовал полномасштабному вторжению России в Украину, в частности, организовал перекидывание захватчиков и бронетехники до госграницы нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По материалам следствия, руководитель ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров организовал доставку железнодорожным транспортом вражеской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории. С этой целью он привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.

В отношении указанных компаний наложены экономические санкции СНБО Украины.

Генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" Белозерову объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители задержали двух агентов РФ, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

К тому же, в Одессе разоблачили предателя, который работал на российскую ФСБ и надеялся получить от россиян "в вознаграждение" квартиру в Крыму.

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