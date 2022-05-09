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Переправляли кримінальників до Росії: в Сумській області СБУ затримала банду

Фото: в Сумській області СБУ затримала банду (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області СБУ затримали групу осіб, яка займалась незаконним переправленням до Росії людей з кримінальним минулим. Вартість переміщування складала близько 500 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Сумській області.

Згідно з даними слідства, троє жителів Харківської області, які були координовані російськими поплічниками, налагодили схему незаконної переправки людей до Росії.

Злочинці розшукували "клієнтів" по усій території України й створювали спеціальні канали в месенджерах. Осіб з кримінальним минулим підвозили до лінії кордону, після чого їх пішим ходом переправляли до спільників з Росії.

"Встановлено, що серед бажаючих незаконно потрапити на територію держави-агресора переважали мешканці ОРДЛО, а також особи з кримінальним минулим. Зловмисники супроводжували незаконних мігрантів з української території та "передавали" поплічникам з Росії", - пише пресслужба СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Львівській області СБУ затримали росіянина, який співпрацював з окупантами. Чоловік підтримував військову агресію Росії проти нашої країни, поширював пропагандистські матеріали й заперечував окупацію територій України.

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