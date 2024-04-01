Преградой для строительства распределенной генерации являются долги балансирующего рынка электроэнергии, - Кудрицкий

По его словам, децентрализованная генерация для Украины - безопасность энергосистемы, ведь сосредоточение производства электроэнергии на больших электростанциях делает их целями для российских атак. Однако, по его убеждению, для стимулирования развития децентрализованного поколения нужно решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

"Нужно создать такие условия, чтобы в Украине начали строиться электростанции нового типа - распределенная генерация. Это возможно в условиях войны: у нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. Некоторые новые технологии, которые нужны энергосистеме… также могут строиться. Но для этого нужны регуляторные" и экономические условия", - рассказал глава "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что препятствием для развития необходимой для энергосистемы генерации есть долги на рынке электроэнергии, в частности, на балансирующем. Из-за накопления долгов новая газовая электростанция будет вынуждена ждать около года, чтобы с ней рассчитались за произведенное электричество.

Кудрицкий также отметил, что часть потребителей электроэнергии не платят за потребленный ресурс, потому что их не решаются отключить от сети. Это государственные и коммунальные предприятия, государственные шахты и облэнерго, муниципальные водоканалы.

"Там достаточно широкий спектр неплательщиков. Вот станция электричество произвела, все его потребили, но не рассчитались. И станция будет ждать сейчас в среднем 12-14 месяцев для расчета из-за того, что есть долг. Вот эту лавочку надо закрыть", - убежден он. .

По его словам, нужно сформировать полный список потребителей, которых действительно нельзя отключить, обеспечить их электроэнергией. Они должны гарантировать, что определенная доля их доходов будет автоматически направляться на оплату электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что инвестор должен понимать, как будут покрываться его текущие расходы и когда он сможет вернуть средства, вложенные в строительство электростанции или системы накопления энергии.

По его словам, если устранить проблему долгов на рынке, у Украины есть благоприятные условия для инвесторов в строительство генерации: можно будет получать высокие доходы при минимальных затратах.

Как сообщалось, в прошлом году задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке электроэнергии выросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

В то же время, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% - до 30,6 млрд грн.