Перепоною для будівництва розподіленої генерації є борги балансуючого ринку електроенергії, - Кудрицький

За його словами, децентралізована генерація для України - безпека енергосистеми, адже зосередження виробництва електроенергії на великих електростанціях робить їх цілями для російських атак. Однак, на його переконання, для стимулювання розбудови децентралізованої генерації потрібно вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії.

"Потрібно створити такі умови, щоб в Україні почали будуватися електростанції нового типу - розподілена генерація. Це можливо в умовах війни: у нас будуються вітрові парки, сонячні електростанції. Деякі нові технології, які потрібні енергосистемі… також можуть будуватись. Але для цього потрібні регуляторні й економічні умови", - розповів очільник "Укренерго".

Він наголосив, що перепоною для розбудови необхідної для енергосистеми генерації є борги на ринку електроенергії, зокрема, на балансуючому. Через накопичення боргів нова газова електростанція буде змушена чекати близько року, щоб із нею розрахувалися за вироблену електрику.

Кудрицький також зазначив, що частина споживачів електроенергії не платять за спожитий ресурс тому, що їх не наважуються відключити від мережі. Це державні і комунальні підприємства, державні шахти і обленерго, муніципальні водоканали.

"Там досить широкий спектр неплатників. От станція електрику виробила, всі її спожили, але не розрахувались. І станція буде чекати зараз в середньому 12-14 місяців до розрахунку через те, що є борг. От цю лавочку треба закрити", - переконаний він.

За його словами, треба сформувати повний перелік споживачів, яких дійсно не можна відключити, забезпечити їх електроенергією. Натомість вони мають гарантувати, що певна частка їхніх доходів автоматично спрямовуватиметься на оплату електроенергії.

Очільник "Укренерго" підкреслив, що інвестор має розуміти, як будуть покриватися його поточні витрати та коли він зможе повернути кошти, вкладені у будівництво електростанції чи системи накопичення енергії.

За його словами, якщо усунути проблему боргів на ринку, в Україні є сприятливі умови для інвесторів у будівництво генерації: можна буде отримувати високі доходи при мінімальних витратах.

Як повідомлялося, минулого року заборгованість "Укренерго" перед учасниками на балансуючому ринку електроенергії зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

Водночас заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" за цей період зросла на 40% - до 30,6 млрд грн.