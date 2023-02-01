Переоценил свои силы. Пограничники в горах спасли уклониста

По данным Госпогранслужбы, мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию Словакии. Он шел пешком по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь

Фото: пограничники спасли уклониста (t.me/DPSUkr)

Поймав связь, он сразу позвонил в полицию, а она в свою очередь немедленно сообщила пограничникам.

Мужчине оказали необходимую помощь, но теперь ему придется отвечать перед судом.