Общество Образование Деньги Изменения

Переоборудованные автомобили для ветеранов: Favbet Foundation поддерживает военных после ранений

Ветеран Богдан Бабченко получил переоборудованное авто (скриншот facebook.com/mikola.maksimcuk)
Автор: Илона Свиридова

Военные с тяжелыми ранениями могут получить переоборудованные автомобили в рамках проекта "Достойная жизнь ветеранам" при содействии Favbet Foundation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию социального проекта.

В рамках инициативы переоборудованный автомобиль получил ветеран ВСУ Богдан Бабченко, который воевал в составе 425-й штурмовой бригады и был тяжело ранен у Бахмута и Соледара. Он стал четвёртым участником проекта.

После продолжительного лечения и реабилитации Богдан Бабченко стал инструктором первого контакта в Днепре. Он работает с людьми, у которых травмы спинного мозга, помогая им адаптироваться к новым условиям и делится собственным опытом восстановления.

По словам вице-президента благотворительного фонда Favbet Foundation Игоря Сирука, проект призван поддержать ветеранов, которые получили тяжелые ранения, и помочь им вернуться к нормальной жизни.

"Для нас важно, чтобы каждый ветеран, который прошел через войну и получил тяжелые ранения, чувствовал поддержку общества. Этот проект - о достоинстве, о возвращении к активной жизни и о благодарности тем, кто защищал Украину", - отметил Сирук.

Инициатива "Достойная жизнь ветеранам" реализуется с участием Favbet Foundation и направлена ​​на помощь военнослужащим, получившим ранения во время службы.

