Перенос Рождества на 25 декабря: количество сторонников среди украинцев существенно возросло

Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% - затруднились ответить.

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей запада и Киева: больше половины поддерживают эту идею. Среди жителей центра относительное большинство (44%) также не против этой инициативы.

Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан ПЦУ - таких почти половина (46%), при этом треть из них против такой идеи.

Среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества.

В возрастном разрезе наибольшее количество противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживают идею с переносом даты, в то же время значительное количество (не менее трети) - против. Среди молодежи треть - за перенос, треть - против, и еще столько отметили, что им это безразлично.

За последний год несколько возросло число празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины (55%) будут праздновать Рождество 7 января (в 2021 - 71%). Еще 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего среди молодежи, южан и жителей столицы).

Чаще о двойном праздновании Рождества или праздновании только 25 декабря говорили жители запада, Киева, младшие опрошенные и греко-католики.

Опрос проведен 20-21 ноября 2022 по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует Украинская мобильная связь выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.