ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Леброн со слэм-данком сквозь руки украинца не спас дерби для "Лейкерс": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Четверг 07 марта 2024 09:59
UA EN RU
Леброн со слэм-данком сквозь руки украинца не спас дерби для "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Алексей Лень (справа) не удержал Леброна Джеймса (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Лидер "озерников" оформил главный хайлайт во второй четверти противостояния с "Сакраменто". Он пошел атаковать корзину в центральной зоне и в силовой манере уложил сверху одной рукой в борьбе с Алексеем Ленем.

Стараний Джеймса не хватило для всеобщего успеха "Лос-Анджелеса" (120:130). Как следствие, "Кингз" поднялись на 7-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Лейкерс" остались на 10-й строчке.

Леброн стал лучшим в составе хозяев с дабл-даблом. Он набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 13 передач. Тем временем Лень за почти 10 минут на паркете оформил 3 подбора.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). Недавно пересек рубеж в 40000 очков в ассоциации.

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".

К слову, накануне защитник "Майами" Робинсон возглавил подборку моментов с сольным проходом против "Детройта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Леброн Джеймс Баскетбол
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации