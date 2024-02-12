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Победитель на выборах в Финляндии ответил, встретится ли с Путиным

Фото: победитель на выборах в Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Победитель на выборах в Финляндии Александр Стубб "не видит" возможностей для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, "пока Россия ведет агрессивную войну против Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По его словам, "довольно очевидно, что трудно вести какой-либо политический диалог с Путиным, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины".

"Поэтому я не вижу какого-либо общения с Путиным или с российским политическим руководством в ближайшем будущем. Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что этот путь на данный момент возможен только через поле боя", - констатировал он.

Выборы в Финляндии

Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на воскресных президентских выборах. По результату подсчета 99,8% голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО. Стубб официально вступит в должность 1 марта, заменив Саули Ниинистё.

Отметим, глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь Главнокомандующим вооруженными силами.

Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

 

 

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Владимир ПутинФинляндияПрезидентские выборы