Переговоры ЕС-США-Украина: Сибига поделился деталями следующей встречи
Украина нуждается в вовлеченности и лидерстве Соединенных Штатов Америки в мирных усилиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.
По его словам, не только Украина, но и весь мир нуждается в активном участии США в достижении справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира для нашей страны. Сибига выразил положительную оценку мирным инициативам США, которые направлены на реализацию этого процесса.
Он напомнил о важной встрече в Риме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая стала основой для дальнейшего развития. По его словам, эта встреча была с новыми и качественными элементами.
"Мы имели несколько раундов переговоров с нашими союзниками в формате ЕС-США-Украина в Париже и Лондоне, к которым присоединились Германия, Франция и Великобритания. Следующим шагом станет очередная встреча в этом формате", - заявил Сибига.
Министр рассказал, что сейчас продолжаются консультации союзников по определению места, формата и содержательного наполнения следующей встречи. Главной задачей является обеспечение результативности этих переговоров и достижения справедливого мира.
Он также отметил необходимость совместно со всеми давить на Россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о перемирии на суше, в воздухе и на море.
"Мы надеемся, что следующий раунд переговоров в формате ЕС-США-Украина будет важным шагом на пути к достижению справедливого мира", - подытожил он
Переговоры в Лондоне
В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Изначально планировалось, что встреча будет проходить на уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия.
В результате переговоры состоялись на низшем уровне с участием советников по вопросам национальной безопасности. Вместе с тем, министры обороны и главы МИД Украины и Великобритании провели отдельные двусторонние встречи. От Соединенных Штатов на переговорах присутствовал специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
Встреча в Париже
16 апреля госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыли в Париж с целью поддержки мирных инициатив Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
Во время своего визита Рубио и Уиткофф провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения возможных путей достижения мира.
Также в Париже состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных" в Елисейском дворце. Украинскую сторону представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. От "коалиции решительных" присутствовали представители Великобритании, Германии и Франции.
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