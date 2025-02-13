Победа Трубина и другие результаты Лиги чемпионов

В стыковых играх принимают участие команды, которые по итогам основного раунда заняли места с 9-го по 24-е. Победители выйдут в 1/8 финала где их уже ждут клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.

Лига чемпионов, плей-офф, первые матчи

"Монако" - "Бенфика" - 0:1

Гол: Павлидис, 48

Удаление: Аль-Мусрати (М), 52

"Бенфика" во второй раз в текущей ЛЧ переиграла "Монако" на его поле. На этапе лиги счет был - 3:2. Сейчас хватило одного гола. Помогло и то, что через четыре минуты после гола Павлидиса хозяева остались в меньшинстве: ливиец Аль-Мусрати получил вторую желтую за разговоры. Интересно, что в матче основного раунда старт второго тайма был очень похож. Тогда также забил Павлидис, а игрок "Монако" Синго получил красную. В отчетном матче украинский кипер Трубин записал на свой счет три сейва.

"Брюгге" - "Аталанта" - 2:1

Голы: Жутгла, 15, Нильссон, 90+4 (пенальти) - Пашалич, 41

Довольно неожиданный результат противостояния худшей и лучшей команд попавших в стыки. На 15-й минуте за хозяев отличился экс-игрок "Барселоны" Жутлга. Он завершил голевую атаку, которая возникла после детской ошибки защитников "Аталанты". Итальянцы, правда, еще до перерыва сравняли счет. Но когда игра шла к в целом справедливой ничьей, в штрафной "Брюгге" столкнулись два шведа - Гин из "Аталанты" и Нильссон из "Брюгге". Защитник итальянского клуба ударил земляка в лицо, после чего судья назначил пенальти. Сам пострадавший Нильссон уверенно реализовал 11-метровый.

"Селтик" - "Бавария" - 1:2

Голы: Маэда, 79 - Олисе, 45, Кейн, 49

"Бавария" заметно переигрывала хозяев и имела немало шансов отличиться. Однако пробила оборону "кельтов" только на финише первого тайма: гол на счету Олисе. Сразу в начале второй половины счет удвоил Кейн. "Селтик" не сдавался. Под занавес матча шотландцы один гол отквитали. А могли и сравнять счет: уже в компенсированное время Нойер спас мюнхенцев после мощного удара Джонстона.

"Фейенорд" - "Милан" - 1:0

Гол: Пайшан, 3

Клуб из Роттердама подтвердил свой статус грозы авторитетов. Нидерландцы забили "Милану" в самом начале игры. Отличился Пайшан. Он же под занавес первого тайма имел шанс оформить дубль, но попал в перекладину. В целом "Фейенорд" выглядел солиднее чем именитые гости. После перерыва у "россонери" возникали лишь полумоменты. Тогда как хозяева были даже несколько ближе ко второму голу.

Ответные матчи в этих парах состоятся во вторник, 18 февраля.