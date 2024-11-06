Победа Трампа не самый плохой сценарий для Украины: объяснение политолога

"Было бы гораздо хуже, если бы США погрузились в политический кризис. Это большой риск для всего мира, для международной безопасности. А также шанс для Путина и Китая, не говоря об Иране и Северной Корее. Мы могли бы потерять американскую помощь на неопределенное время", - объяснил Фесенко.

Учитывая это, по мнению политолога, победа Трампа - не самый плохой сценарий. Би больше он объяснил, что победа Камалы Гаррис с учетом того, что Республиканская партия одержала большинство в Сенате и близка к успеху в Палате представителей, действительно стала бы проблемным сценарием.

"В таком случае прошлогодняя история повторилась бы. И опять же мы могли бы на время потерять помощь", - отметил политолог.

Что касается поддержки, Фесенко отметил, что можно прогнозировать, что Трамп будет продвигать изменение формата.

"С высокой вероятностью финансовая и бюджетная помощь прекратится. Это не только его позиция, но и многих республиканцев. Трамп считает деньги и бесплатной помощи не будет. Будет только военная - в формате кредита/ленд-лиза. Финансовые вопросы будет решать новый состав Конгресса. Не факт, что решат быстро, но, возможно, где-то в начале декабря мы узнаем новые идеи и предложения", - добавил Фесенко.

В то же время, политолог подчеркнул, что тема помощи Украине станет рычагом давления для политики Трампа.

"Если мы не будем соглашаться с предложениями Трампа, нам могут прекратить военную помощь. Поэтому мы будем соглашаться на переговоры, к тому же должна быть отдельная тактика для США и для РФ", - отметил он.