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Победа Трампа не самый плохой сценарий для Украины: объяснение политолога

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в сложный момент. Однако его победа - не самый плохой сценарий для Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Было бы гораздо хуже, если бы США погрузились в политический кризис. Это большой риск для всего мира, для международной безопасности. А также шанс для Путина и Китая, не говоря об Иране и Северной Корее. Мы могли бы потерять американскую помощь на неопределенное время", - объяснил Фесенко.

Учитывая это, по мнению политолога, победа Трампа - не самый плохой сценарий. Би больше он объяснил, что победа Камалы Гаррис с учетом того, что Республиканская партия одержала большинство в Сенате и близка к успеху в Палате представителей, действительно стала бы проблемным сценарием.

"В таком случае прошлогодняя история повторилась бы. И опять же мы могли бы на время потерять помощь", - отметил политолог.

Что касается поддержки, Фесенко отметил, что можно прогнозировать, что Трамп будет продвигать изменение формата.

"С высокой вероятностью финансовая и бюджетная помощь прекратится. Это не только его позиция, но и многих республиканцев. Трамп считает деньги и бесплатной помощи не будет. Будет только военная - в формате кредита/ленд-лиза. Финансовые вопросы будет решать новый состав Конгресса. Не факт, что решат быстро, но, возможно, где-то в начале декабря мы узнаем новые идеи и предложения", - добавил Фесенко.

В то же время, политолог подчеркнул, что тема помощи Украине станет рычагом давления для политики Трампа.

"Если мы не будем соглашаться с предложениями Трампа, нам могут прекратить военную помощь. Поэтому мы будем соглашаться на переговоры, к тому же должна быть отдельная тактика для США и для РФ", - отметил он.

Выборы президента в США

Президентские выборы в США прошли вчера, 5 ноября. На пост президента претендовали Камала Гаррис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии. Однако по предварительным результатам со значительным отрывом победу одержал Трамп.

Европейские политики уже успели поздравить Трампа с победой. В их числе и украинский президент Владимир Зеленский. Детальнее о том, как реагируют политики на победу республиканца, можно узнать в материале РБК-Украина

Мы также подготовили материал с общими результатами выборов в США.

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Дональд Трамп