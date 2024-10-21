Победа с привкусом поражения. Что показали референдум и выборы в Молдове

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Референдум на грани

РБК-Украина писало, что референдум важен в двух аспектах. Он важен с точки зрения символизма, чтобы закрепить курс Молдовы в Евросоюз в Конституции. Одновременно референдум - политическая технология, которая должна была помочь Майе Санду привести больше своих избирателей на участки.

Опросы фиксировали, что большинство населения Молдовы за европейский курс. Однако в самой стране "за" проголосовало меньшинство. Дополнительные голоса дала молдавская диаспора, традиционно проевропейская. Так что до последнего не было понятно, какими же окажутся результаты.

ЦИК Молдовы осталось подсчитать 1,5% бюллетеней, которые уже не изменят окончательный результат. И на данный момент незначительное большинство в 50,09% проголосовало "за" вступление в ЕС.

Такой результат вызвали несколько факторов.

"Во-первых, были те, которые против, то есть это базовый пророссийский электорат. Активно Российская Федерация работала на том, чтобы расширить свою базу фактически путем запугивания молдаван. Они привязывали будущий дрейф в ЕС к тому, что будет потом НАТО, потом будут военные базы. А это эскалирует ситуацию и спровоцирует втягивание Молдовы в войну", - говорит политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

Также не последнюю роль сыграли электоральные "сетки" беглого молдавского олигарха Илана Шора. По данным полиции Молдовы, он построил сетку из около 130 тысяч избирателей, которые должны были проголосовать за пророссийского кандидата, что составляет около 10% всех избирателей. "Сетки", очевидно, увеличили количество проголосовавших на референдуме против европейского курса Молдовы.

Референдум показал еще одну важную тенденцию. "За" на референдуме проголосовали более 732 тысяч. В то же время, за Майю Санду - более 635 тысяч избирателей.

"Те, кто за изменения в Конституцию, чтобы внести проевропейский вектор туда, примерно на 100 тысяч преобладают в количестве голосов "за" Майю Санду. То есть 100 тысяч граждан Молдовы проголосовали на референдуме за внесение изменений, но не проголосовали за действующего президента", - говорит Рохов.

Фото: большинство граждан Молдовы внутри страны не поддержали изменения в конституцию о вступлении в ЕС, но результат обеспечила диаспора (Getty Images)

Вместе с тем, референдум таки зафиксирует проевропейский курс Молдовы в Конституции, но не повлияет на сам процесс вступления.

Для того чтобы Молдова стала членом ЕС, нужно пройти сложную процедуру, которая предусматривает как реформы внутри страны, так и согласие стран-членов ЕС на присоединение. Поэтому ключевым будет оставаться вопрос: кто все же будет у власти в Молдове и каким курсом будет вести страну.

Риски второго тура

Действующая президент Майя Санду так и не смогла получить достаточно голосов, чтобы победить в первом туре, хотя она заняла первое место.

Социологические опросы последних месяцев показывали ее лидерство. За нее готовы были отдать свой голос 30-35% избирателей внутри страны. Во время голосования ей добавили голосов часть пришедших голосовать на референдум, а также диаспора, которая составляет около 15% избирателей и в целом более проевропейская. После подсчета 98,51% голосов Майя Санду набирает 42,07%.

Вместе с ней во второй тур прошел кандидат от социалистов Александр Стояногло с результатом более 26,27%. До выборов его рейтинги колебались на уровне 10-15%.

Показательно, что в родном районе действующая президент стала лишь третьей с 23,5%.

В таких условиях Санду будет очень тяжело переизбраться на второй срок. В частности, и потому, что ей неоткуда получить дополнительные голоса. Поддержать Санду во втором туре могут разве что избиратели кандидатов Октавиана Цику и Андрея Нэстасе, получивших на выборах менее 1%. А референдум как технология увеличения явки сработал только в первом туре. Во втором такого "бонуса" у Санду не будет.

С другой стороны, избиратели, проголосовавшие "против" на референдуме, будут иметь дополнительный стимул прийти во втором туре, чтобы заблокировать европейский курс де-факто, из-за смены руководства страны.

"Я предполагаю, что те люди, которые голосовали против референдума и в результате того, что референдум оказался для них провальным (ведь они хотели зафиксировать, что против, но потерпели поражение), они мобилизуются для участия во втором туре выборов. Это более 730 тысяч голосов, а это больше, чем Майя Санду получила в первом туре", - говорит Рохов.

До второго тура также вряд ли куда-то денутся "сетки". Можно ожидать, что Стояногло поддержат другие рейтинговые кандидаты.

По словам Рохова, в этих условиях вряд ли оппозиция будет оспаривать результаты референдума, ведь у них по результатам выборов открываются возможности заблокировать европейский курс, находясь у власти.

Команде же Майи Санду предстоит быстро найти способ улучшить свое положение. Утром 21 октября она выступила с кратким обращением. По ее словам, есть "явные доказательства" того, что преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными интересами Молдовы, пытались купить 300 тысяч голосов.

"Их целью было прдорвать демократический процесс. Их намерением было посеять страх и панику в обществе... Мы ждем окончательных результатов, и мы ответим твердыми решениями", - сказала президент Молдовы.

Однако, какими будут эти решения, неизвестно. Так же неясно, смогут ли они все-таки повлиять на результаты второго тура выборов.

При подготовке текста использовались данные ЦИК Молдовы, публикации местных СМИ, комментарий политического аналитика, управляющего партнера PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.