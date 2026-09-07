Победа АдГ всколыхнула Германию: Мерц предупредил о последствиях для Украины и Запада

Мерц отреагировал на победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония-Анхальт. По его словам, результаты выборов будут иметь последствия не только для этого региона, но и для всей Германии и международной ситуации.

"Мы все глубоко удивлены. Мы не ожидали такого поворота событий. Со вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. И этот результат выборов будет иметь последствия. Он также повлияет на международную ситуацию", - сказал Мерц.

Мерц заговорил о России и поддержке Украины

Канцлер отметил, что результат выборов в Саксонии-Анхальт может радовать Россию. Он также заявил, что Кремль пытается влиять на результаты выборов в Германии.

Мерц подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции относительно необходимости противостоять российскому влиянию и поддерживать Украину.

"Я ни на миллиметр не отступлю от своего принципиального убеждения, что мы должны защищать нашу свободу от России, особенно сейчас. И если мы перестанем поддерживать Украину, завтра ситуация не улучшится. Она станет еще хуже", - подчеркнул канцлер.

По его словам, цель российского руководства состоит в дестабилизации системы ценностей Запада. Мерц подчеркнул, что эти ценности не могут быть предметом обсуждения.

Мерц назвал поражение ХДС самым серьезным за десятилетие

Канцлер также прокомментировал результат своей партии – Христианско-демократического союза (ХДС). Он заявил, что АдГ "подвергает сомнению демократические институты и правила Германии", поэтому игнорировать такой результат выборов нельзя.

"Это влияет на нас - и на меня лично тоже. И я должен признать: это самое серьезное поражение на выборах, которое ХДС потерпела за последние годы, даже за последние десятилетия. Все это, конечно же, будет иметь последствия", - добавил Мерц.

В то же время, он заявил, что ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не должны допустить дальнейшего усиления правого популизма.

По мнению Мерца, правящей коалиции необходимо лучше объяснять гражданам суть проводимых ею реформ и убедительнее доносить причины принятия соответствующих решений.