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Перемир'я в Карабасі: центр з контролю розмістять в Азербайджані

Автор: Дмитро Левицький

Росія та Туреччина сьогодні узгодили створення спільного центру з контролю за дотриманням перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний центр з контролю розмістять на території Азербайджану.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

У російському Міноборони вважають, що створення спільного моніторингового центру допоможе сформувати "тверду основу для врегулювання застарілого конфлікту" між Вірменією та Азербайджаном.

Він здійснюватиме збір, узагальнення та перевірку інформації про дотримання сторонами конфлікту перемир'я та дії, які порушують домовленості.

Спільний центр також стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань та проблем, пов'язаних порушенням режиму припинення вогню та домовленостей, які було підписано 9 листопада.

Нагадаємо, Вірменія повинна вивести свої війська з Нагірного Карабаху, а безпеку в регіоні забезпечуватимуть російські миротворці.

Як писало РБК-Україна, вчора на територію Вірменії прибуло командування російської миротворчої місії.

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