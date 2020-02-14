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Перемир'я, досягнуте США і талібами, пошириться на весь Афганістан

Новини » Політика     14.02.2020 - 19:05
Перемир'я, досягнуте США і талібами, пошириться на весь Афганістан
Фото: Марк Еспер (Getty Images)

Угода є "конкретною" і охоплює всю країну

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер заявив, що США і таліби домовилися про семиденне перемир'я. Про це повідомляє AP.

За словами Еспера, Сполучені Штати і таліби досягли угоди про перемир'я, яке вступить в силу "дуже скоро" і може призвести до виведення американських військ з Афганістану.

Чиновник сказав, що угода про семиденне "скорочення насильства", після якої мають бути всеафганські мирні переговори протягом 10 днів, є "конкретною" і охоплює всю країну, включаючи афганські сили.

Раніше РБК-Україна писало, що в разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладена мирна угода до кінця лютого.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану. За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб покласти край найтривалішій війні США.

Зазначимо, газета The Washington Post опублікувала раніше засекречені документи про військової операції Сполучених Штатів в Афганістані, які свідчать про приховування реального стану війни. Відзначається, що американські чиновники протягом 18 років бойових дій в Афганістані приховували факт неможливості перемоги в цій війні. Американське командування в Кабулі і Білий дім спотворювали статистику для того, щоб у суспільстві створювалося враження, що США перемагають.

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Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан
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