Перемирие держится на волоске. США могут ударить по Ирану уже на этой неделе, - NYT

По данным издания, Трамп еще не принял окончательного решения. Чиновники заинтересованных стран пытаются найти компромисс, который побудил бы Иран снова открыть Ормузский пролив и позволил Трампу объявить победу.

Однако сразу после вылета из Пекина он заявил журналистам на борту Air Force One, что последнее мирное предложение Ирана является неприемлемым.

"Я посмотрел на него, и если мне не нравится первое предложение - я просто выбрасываю его", - сказал он.

Трамп также отметил, что обсуждал вопрос Ирана с президентом Китая Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа через пролив. Однако он сказал, что не просил Си давить на Иран.

Планы Пентагона

Операция "Эпическая ярость", приостановленная после объявления перемирия, может возобновиться в ближайшие дни - возможно, под новым названием. "У нас есть план эскалации, если это будет необходимо", - заявил министр обороны Пит Гегсет во время показаний в Конгрессе.

По его словам, есть и альтернативный план - вернуть более 50 000 военнослужащих в стандартные места дислокации.

Двое ближневосточных чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявили NYT, что США и Израиль ведут самую интенсивную подготовку с момента перемирия - к возможному возобновлению ударов уже на этой неделе.

Среди вариантов, которые рассматриваются:

Более агрессивные авиаудары по иранской военной и инфраструктурной инфраструктуре

Спецоперация для изъятия ядерных материалов на объекте в Исфахане - несколько сотен бойцов спецназа уже находятся в регионе, однако такая миссия требует тысяч военных прикрытия и несет значительный риск потерь

Захват острова Харг - ключевого узла иранского нефтяного экспорта

В регионе сейчас дислоцированы около 5 000 морских пехотинцев и 2 000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии.

Тегеран готовится

Несмотря на месяц перемирия, Иран возобновил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Большинство пораженных объектов восстановлено. Иранские чиновники уже заявили, что готовятся к возобновлению боевых действий.