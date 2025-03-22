Перемирие, НАТО и "главный вопрос" войны. Что сказал Уиткофф в интервью об Украине

Стив Уиткофф - спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока и участник процесса урегулирования войны РФ против Украины. В Белом доме объясняли, что Уиткофф отвечает за контакты с российской стороной. С момента своего назначения он дважды летал в Москву.

Спецпредставитель Трампа дал интервью скандальному бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. Последний ранее неоднократно повторял российские пропагандистские тезисы об Украине.

Карлсон известен также тем, что во время полномасштабной войны записал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, а также главой МИД России Сергеем Лавровым.



О перемирии

Уиткофф заявил, что цель нынешних переговоров США и Украины - это установление 30-дневного прекращения огня. После этого будут обсуждать постоянный режим тишины.

"Конечной целью является 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы будем обсуждать постоянное прекращение огня. Мы недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя", - сказал он.

Спецпосланник США также отметил, что стороны до этого никогда не обсуждали прекращение огня.

"Они никогда не говорили о восстановлении моратория на взаимные удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели. Есть некоторые подробности, которые следует обсудить, однако это стало частью этого разговора. Это очень важные вещи", - сказал он.

"Центральный вопрос" войны

Говоря об оккупированных территориях Украины, Стив Уиткофф сказал, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбассе, Крыме, Луганске и еще двух других".

"Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это - ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень позитивные разговоры по этому поводу", - заявил Уиткофф.

При обсуждении Такер Карлсон перебил Уиткоффа и сказал: "И Россия контролирует их. На самом деле, некоторые из этих территорий сейчас с российской точки зрения являются частью России".

"Правильно. Все правильно. Но это всегда было проблемой. Да, и об этом никто не хочет говорить. Это слон в комнате", - ответил на это представитель Трампа.

По его мнению, "слон в комнате" - это "конституционные вопросы внутри Украины о том, на что они могут уступить свою территорию".

"Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Закончится ли это? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте. Абсолютно точно", - добавил Уиткофф.

Стоит отметить, что по состоянию на март 2025 года под российской оккупацией находятся территории Донбасской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, а также полуостров Крым.

НАТО и гарантии для Украины

По словам Уиткоффа, украинская сторона якобы фактически согласилась с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием: "По НАТО, я думаю, что Зеленский, а у него есть правая рука, Ермак - я считаю, что они уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО".

Но Уиткофф отметил, что вопрос предоставления Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления - это открытый вопрос.

"Много было разговоров о том, может ли Украина все же получить так называемую защиту по статье 5, которую имеют все страны НАТО. Мол, может ли Украина получить какую-то форму такой защиты - или от США, или от европейских государств - даже без полноправного членства в Альянсе. И я думаю, что это - тема для обсуждения", - заявил он.

Однако спецпредставитель Трампа фактически отверг членство Украины в Альянсе, если будет заключено мирное соглашение с Россией.

"Но в целом уже признано: если должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не должна быть членом НАТО. Мне кажется, это уже принято как факт", - считает Уиткофф.

Встреча Трампа и Путина

Уиткофф заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев.

"Я - посланник президента. А президент имел прекрасные отношения с Путиным в свой первый срок. Поэтому я считаю, что Путин понимал: сейчас будет трудно, чтобы сам президент приехал в Россию. Я думаю, что они встретятся в ближайшие месяцы", - сказал Уиткофф.

Также он рассказал, что Путин передал Трампу портрет, который нарисовал "ведущий российский художник" и попросил Уиткоффа передать его.

"Путин рассказал мне историю, Такер, о том, как после того, как в президента стреляли, он пошел в свою местную церковь, встретился со священником и молился за Трампа. Не потому, что тот - президент США, а потому, что он - его друг, и он молился за друга", - сказал Уиткофф.

О выборах в Украине

Во время Стив Уиткофф выразил убеждение, что выборы в Украине будут проведены.

"Да, они будут. Они на это согласились. В Украине будут выборы. И я согласен с тобой, я думаю, Зеленский делает все возможное", - заявил он.

При этом спецпредставитель американского президента повторил, что РФ считает действующего президента Украины Владимира Зеленского "не достаточно легитимным", чтобы заключать мирное соглашение.

"Российская позиция заключается в том, что Зеленский не избран, а значит, они не могут подписывать с ним никакое соглашение", - заявил Уиткофф.