Перемирие в Газе. Израильские войска покидают ключевой коридор, - AP

Израиль согласился в рамках перемирия вывести свои силы из 4-мильного (6-километрового, - ред.) коридора Нецарим. Это полоса земли, которая разделяет север Газы с юга, который Израиль использовал как военную зону во время войны.

В начале прекращения огня в прошлом месяце Израиль начал позволять палестинцам пересекать Нецарим, чтобы направиться к своим домам на охваченный войной север, посылая сотни тысяч людей, которые плывут через Газу пешком и на автомобилях.

Вывод сил из этого района выполняет еще одно обязательство по соглашению, которое приостановило 15-месячную войну.

Однако, по данным издания, кажется, что стороны не достигли значительного прогресса в переговорах по второму этапу соглашения, который имеет целью продлить перемирие и привести к освобождению большего количества израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправлял делегацию в Катар, ключевого посредника в переговорах между сторонами, но миссия включала чиновников низкого уровня, что вызвало предположение, что это не приведет к прорыву в продолжении перемирия.

Также ожидается, что на этой неделе Нетаньяху созовет встречу ключевых министров Кабинета министров по второму этапу соглашения.