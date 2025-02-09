Перемирие в Газе. Израильские войска покидают ключевой коридор, - AP

Израиль выводит войска из ключевого коридора в Газе. Это часть их обязательства по вложенному ранее соглашению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Израиль согласился в рамках перемирия вывести свои силы из 4-мильного (6-километрового, - ред.) коридора Нецарим. Это полоса земли, которая разделяет север Газы с юга, который Израиль использовал как военную зону во время войны.
В начале прекращения огня в прошлом месяце Израиль начал позволять палестинцам пересекать Нецарим, чтобы направиться к своим домам на охваченный войной север, посылая сотни тысяч людей, которые плывут через Газу пешком и на автомобилях.
Вывод сил из этого района выполняет еще одно обязательство по соглашению, которое приостановило 15-месячную войну.
Однако, по данным издания, кажется, что стороны не достигли значительного прогресса в переговорах по второму этапу соглашения, который имеет целью продлить перемирие и привести к освобождению большего количества израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправлял делегацию в Катар, ключевого посредника в переговорах между сторонами, но миссия включала чиновников низкого уровня, что вызвало предположение, что это не приведет к прорыву в продолжении перемирия.
Также ожидается, что на этой неделе Нетаньяху созовет встречу ключевых министров Кабинета министров по второму этапу соглашения.
Напомним, недавно Израиль и ХАМАС при посредниках заключили соглашение для освобождения заложников и палестинских заключенных.
В рамках соглашения в Секторе Газа было установлено перемирие. Стороны провели уже несколько обменов. Израиль требует от ХАМАС обеспечить безопасность для заложников во время передачи.
Стоит добавить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы возьмут под контроль Сектор Газа. Он также говорил о переселении жителей Газы.
Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.
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