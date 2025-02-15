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Не перемирие или мирный договор. Келлог рассказал, что будет "выдающимся успехом" для Украины

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты рассмотрели проблему "Минска-2" и не будут ее повторять. В то же время выдающимся успехом для Украины будет не прекращение огня и мирный договор, а кое-что другое.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский ланч по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Он пояснил, что проблема "Минска-2" была в том, что многие люди, которые были за столом переговоров, не имели возможности приобщиться к мирному процессу.

"Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу - это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск", - заявил Келлог.

Он подчеркнул, что новый договор не будет "Минском-2". Также по словам Келлога, определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушение прекращения огня и как все стороны отреагируют.

"Нам надо убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей. Это не будет Минск-2. Это будет стабильный долгосрочный мир, среда, с которой мы можем работать. Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал спецпредставитель Трампа.

Планы США после визита Келлога в Киев

Напомним, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог подтвердил, что на следующей неделе посетит Киев. Он сообщил, что после этой поездки он вместе с другим спецпредставителем президентом США Стивеном Виткоффом, который отвечает за направление России по войне в Украине, отправятся к Дональду Трампу в Белый дом, чтобы сравнить записи - позиции каждой из сторон. После все это будет сложено в "рамку", с которой нужно будет работать и которой раньше не было.

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