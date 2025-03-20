Перечень стран и городов, где можно пройти НМТ-2025, расширили: полный список и ограничения

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В каких странах и городах мира можно сдать НМТ-2025

В 2025 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проведен как в Украине, так и за ее пределами. Это должно обеспечить реализацию украинской молодежью, находящейся за рубежом, ее права на поступление в отечественные вузы.

НМТ за рубежом будет проходить так же, как и в Украине:

в специально оборудованных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ);

при участии украиноязычных педагогов, подготовленных УЦОКО.

Сначала сообщалось, что за границей временные экзаменационные центры создадут в 54 городах 32 стран.

Основную сессию тестирования было запланировано провести в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Где запланирована основная сессия НМТ (инфографика: testportal.gov.ua)

Перечень зарубежных населенных пунктов, на территории которых будут созданы ТЭЦ для проведения НМТ-2025, был обнародован в приложении соответствующего приказа Министерства образования и науки Украины.

Недавно стало известно, что перечень стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за рубежом, был расширен.

УЦОКО договорился о возможности провести НМТ в городе Стамбул (Турция).

Кроме этого, в городе Чикаго (США) будут создавать ТЭЦ для проведения дополнительной сессии НМТ.

Отметим, что в целом дополнительная сессия НМТ была запланирована в таких странах: Болгария, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Польша, Хорватия, Чехия, Великобритания.

Где запланирована дополнительная сессия НМТ (инфографика: testportal.gov.ua)

В УЦОКО объяснили: некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительных сессий НМТ.

Ограничения по количеству участников НМТ за границей

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали также, что за рубежом существуют ограничения по количеству участников, которые могут принять участие в НМТ.

Следовательно, в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте определенной страны - он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.

"Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами", - отметили в УЦОКО.

Так, по состоянию на 19 марта уже не было свободных мест для прохождения НМТ в таких городах мира:

Вена (Австрия);

Дюссельдорф (Германия);

Кельн (Германия);

Люблин (Польша);

Бухарест (Румыния);

Прага (Чехия).

В завершение в УЦОКО напомнили: "если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация - можете до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ".