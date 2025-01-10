Перекрывали дорогу и слушали русскую музыку: полиция расследует инцидент в Киеве (видео)

Сообщается, что несовершеннолетние ребята записывали ролики под песню российского исполнителя возле Газона национальной памяти на Майдане Независимости. Кроме того, они якобы публично фотографируются с оружием, демонстрируют роскошный образ жизни и ездят на дорогих авто.

Кошельник также рассказал, что молодые люди пользуются сопровождением правоохранителей. В своих соцсетях они публикуют видео, на которых видно, как их сопровождают полицейские машины.

В Полиции Киева подтвердили, что ведут расследование этого инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к происшествию, а также выясняют его обстоятельства. В случае подтверждения информации, нарушители будут привлечены к ответственности.

Не первый скандал

Известно, что один из фигурантов сегодняшнего инцидента ранее был замечен в другом скандале. 28 июня 2024 года сотрудники СБУ задержали 16-летнего блогера Андрея Драгана, которого в соцсетях называют "золотым мальчиком" и связывают с народным депутатом Николаем Тищенко.

Юношу доставили в Дарницкий райотдел полиции для дачи объяснений. Как сообщает издание "Телеграф", парня тогда подозревали в оскорблении военнослужащих ВСУ из-за видео, которое появилось в соцсетях. В ролике, который якобы вызвал скандал, Драган пародировал песню российского пропутинского исполнителя.

Тогда после многочасового допроса блогера отпустили. Андрей объяснил, что запись сделана несколько лет назад и он не планировал ее публиковать. По словам парня, он не имеет никаких связей с РФ и готов записать видео с извинениями.