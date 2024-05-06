Перекрыли бухту и заявляют о морских дронах: РФ объявила тревогу в Крыму

Около 21:00 по киевскому времени россияне объявили о закрытии движения через Крымский мост. Кроме того, было заявлено о якобы ракете атаки.

Позже россияне заявили о прекращении движения морского транспорта в Севастополе. Впоследствии россияне перекрыли бухту вообще и объявили воздушную тревогу.

Сначала россияне заявили о ракетной атаке на полуостров, затем о том, что в бухте были замечены морские дроны, а позже о якобы атаке воздушных беспилотников.

Ситуация в оккупированном Крыму

В оккупированном россиянами Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. Это связано с тем, что украинская разведка начала проводить там спецоперации по уничтожению российской техники.

В частности, на днях ГУР с помощью морского дрона Magura V5 поразило скоростной катер россиян.

Также известно, что ранее благодаря этим морским дронам удалось уничтожить и потопить не один русский корабль.

Подробно о том, какое значение дроны Magura V5 играют в ходе войны – читайте в материале РБК-Украина.

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