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Перебрасывал "вагнеровских" инструкторов. Сообщено о подозрении главе авиакомпании РФ

Пятница 25 августа 2023 14:51
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Перебрасывал "вагнеровских" инструкторов. Сообщено о подозрении главе авиакомпании РФ Фото: Перебрасывал "вагнеровских" инструкторов. Сообщено о подозрении главе авиакомпании РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении генеральному директору авиакомпании России "224 летный отряд" Владимиру Михейчику, который перебрасывал на войну в Украину "вагнеровских" инструкторов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Чиновник помогал высшему военно-политическому руководству России в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе", - пишет СБУ.

Отмечается, что подозреваемый занимался вопросом о переправке в Украину вооружения и "вагнеровцев" с Ближнего Востока.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года Михейчик предоставил 6 гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории России:

  • 8 августа самолеты перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629;
  • 18 сентября наемники следовали авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс - RFF8631);
  • 26 февраля 2023 года состоялся перелет оккупантов на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в Ростов-на-Дону.

"В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения Михейчика к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе в это время разоблачили главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления на коррупционной схеме.

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Служба безопасности Украины
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