Перебрасывают ПВО и не только. Россияне усиливают оборону Крыма, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"По информации от крымского подполья - российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь", - пишет пресс-служба.

Также партизаны фиксируют строительство террористами новых фортификационных сооружений "зубов дракона".

Что такое "зубы дракона"?

Это фортификационное сооружение из дерева, бетона или гранита. Обычно их зарывают в землю рядами и используют в качестве препятствия продвижению танковых подразделений.

Малые сооружения должны поднимать или же повреждать днище танка и могут быть замаскированы. Большие по размеру "зубы" должны затруднять расчистку проходов.

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов.

Например: