Пытался бежать за границу: СБУ задержала экс-охранника российской пыточной из Херсона
Правоохранители задержали в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российскую застенку. После деоккупации города он планировал бежать за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, во время освобождения областного центра он сжег враждебное "удостоверение тюремного смотрителя" и переехал в арендованную квартиру, чтобы "замести следы".
Планировал пересидеть и уехать
Таким образом, мужчина планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины.
"Однако коллаборант этого не дождался - сотрудники СБУ разыскали его и задержали во временном доме", - говорится в сообщении.
Сообщается, что при обыске в доме задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами, а также форменная одежда российского образца, которую ему выдали оккупанты.
Добровольно поступил в "администрацию" тюрьмы
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в РФ он работал инженером-электромехаником на местном предприятии.
Но после захвата Херсона мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, действовавшую в захваченной в то время местной исправительной колонии.
Там он был назначен "младшим инспектором отдела надзора и безопасности" оккупационного учреждения.
На этой должности он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе.
В застенках рашисты пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором.
Объявление подозрения и возможный срок
Пока ему сообщено о подозрении по статье УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: задержание предателя из Херсона (t.me/SBUkr)
Задержание предателей в Украине
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.