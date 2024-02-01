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Переводы украинцев из-за границы за последний год сократились на 1 млрд долларов

Фото: переводы украинцев из-за границы в 2023 году сократились до 11,6 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Напомним, в начале 2023 года НБУ прогнозировал увеличение поступлений от трудовых мигрантов в Украину.

"Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов", - сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Беженцы в Европе

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).

НБУ прогнозирует начало возвращения беженцев только с 2024 года, когда вернется 400 тысяч украинцев. Сейчас фиксируется отток.

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