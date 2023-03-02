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Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года: сколько поступило в Украину

Фото: трудовые мигранты перевели в Украину в январе 967 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2023 года составил 967 млн долларов. Это на 4,7 % меньше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.

Напомним, в январе Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд. долларов.

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Национальный банк Украины