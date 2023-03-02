Переводы трудовых мигрантов упали в начале 2023 года: сколько поступило в Украину

Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь 2023 года составил 967 млн долларов. Это на 4,7 % меньше, чем годом ранее (1 015 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину. По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).