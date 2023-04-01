Переводы трудовых мигрантов упали на 15%: сколько поступило в Украину с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2023 года составил 978 млн долларов. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее (1 172 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, за январь-февраль 2023 года поступило 1945 млн долларов, что на 15,5% меньше, чем годом ранее (2 302 млн долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).