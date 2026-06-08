Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Украине и как их увеличить

Банковские ограничения на переводы между картами и по реквизитам IBAN для большинства клиентов составляют 100 тыс. грн в месяц. Однако, если ваши финансовые потребности выше установленного лимита, его можно официально увеличить.
Какие документы для подтверждения дохода принимает ПриватБанк и как пройти процедуру их подачи - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В ПриватБанке напомнили о действующих лимитах на переводы между картами и счетами физических лиц в Украине. В банке объясняют, что такие ограничения помогают обеспечить прозрачность финансовых операций, противодействовать отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности, а также приближать украинскую финансовую систему к европейским стандартам.
Для большинства клиентов лимит на отправку средств составляет 100 тысяч гривен или 200 переводов в месяц.
Для отдельных категорий пользователей действует ограничение в 50 тысяч гривен в месяц.
В лимит также засчитываются переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, но не учитываются переводы между собственными счетами.
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Клиенты могут обратиться в банк для пересмотра лимитов, если их официальный доход превышает установленные ограничения.
Для подтверждения доходов могут понадобиться:
В банке отмечают, что фото или скриншоты выписок из других банков, а также паспорт или идентификационный код не могут использоваться в качестве подтверждения дохода.
После увеличения лимита банк рекомендует использовать переводы только для собственных нужд, хранить документы о происхождении и использовании средств, не передавать свои карты третьим лицам и избегать проведения операций по просьбе неизвестных лиц.
Отдельно волонтерам напомнили, что средства, собранные на благотворительные нужды, нельзя использовать для личных расходов или азартных игр. В случае нарушения этих требований лимит может быть пересмотрен или уменьшен.
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