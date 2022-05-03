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Перехоплення дзвінка окупанта: українських полонених катують під контролем ФСБ

Фото: ФСБ приймає участь у тортурах українських полонених (politros com)
Автор: РБК-Україна

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони перехопило дзвінок окупанта своїй матері. Військовий РФ зізнається, що тортури українських полонених відбуваються під наглядом ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Telegram.

Солдат армії РФ у телефонній розмові розповідає про страшні знущання та вбивства, які скоюють співробітники ФСБ та російські військові на території України.

При цьому окупант ні краплі не соромиться цього, а навіть “хвалиться” своїй матері тим, які тортури застосовують до українських полонених. Жертвами тортур стають не лише українські військові, а й звичайні мирні люди. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не підкоряються загарбникам.

“Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку запроваджують на захоплених територіях. Військові злочини масово скоюються як щодо військових, і щодо цивільного населення.

Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому до «професіоналів» із ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ”, - розповідають представники української розвідки.

Раніше ми повідомляли, що Офіс генерального прокурора встановив першого причетного до вбивств та тортур громадянських у Бучі - командира підрозділу нацгвардії РФ Сергія Колоцея.

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