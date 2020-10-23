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Перехід на зимовий час: УЗ врахувала переведення стрілок у розкладі поїздів

Автор: Олександр Білоус

У квитках вказаний час з урахування переходу на зимовий час

"Укрзалізниця" вказує у квитках відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів з 25 жовтня. У неділю відбудеться перехід на зимовий час, а стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

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Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, дія літнього часу в Україні скасовується 25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Відзначимо, Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Для цього відповідне рішення повинно бути ухвалено в ЄС.

Нагадаємо, у Верховну раду внесли законопроект, яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від сезонного переведення стрілок годинника.

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