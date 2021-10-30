Перехід на зимовий час. Як підготуватися: порада експерта

За словами лікаря-сомнолога Юрія Погорецького, до такого переходу потрібно готуватися поступово та щодня лягати спати все раніше.

"Треба готуватися до переведення годинників та поступово зміщуватися назад, на 5-10 хвилин раніше лягати спати, щоб м’яко перейти через це. У першу чергу треба лікувати свої хронічні захворювання, а свою відсутність культури сну почати коригувати. Не вживайте каву, чорний та зелений чай", - пояснює він.

Лікар зазначив, що підсилити мелатонін допомагають продукти багаті на триптофан,

"Це індичка, кролик, дичина, перепілка, телятина, ікра червона, голландські сири, нежирна бринза, моцарела, горішки, банан, стакан молока з медом перед сном", - розповів сомнолог.

Разом з тим лікар не рекомендує займатися фізичними навантаженнями перед сном та уникати психічного тиску.