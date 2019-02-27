ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перехід тренера "Селтіка" на мене не вплине, - Швед

Новини » Спорт    27.02.2019 - 10:20
Перехід тренера "Селтіка" на мене не вплине, - Швед
Фото: Мар’ян Швед (fckarpaty.com)

Вінгер прокоментував перехід Роджерсома в "Лестер"

Український вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед, на правах оренди виступає за львівські "Карпати", розповів про свої взаємини з колишнім головним головним тренером шотландського клубу Бренданом Роджерсом. Українця цитує телеканал "Футбол 1".

Напередодні фахівець був представлений в якості нового наставника англійського "Лестера".

"Я за нього тільки радий, для нього це крок вперед, "Лестер" - дуже хороша команда. Буду знайомитися влітку з новим тренером, на мене це ніяк не впливає. Він хороша людина, бажаю йому удачі в новому клубі. По розмові я відчував, що він на мене розраховує. Він сподобався мені, як тренер. Спілкувалися навіть іспанською мовою", - сказав гравець.

Нагадаємо, раніше Швед був визнаний кращим гравцем 19 туру в українській Прем'єр-лізі.

"Селтік" дозволив головному тренеру вести переговори про зміну клубу Український футболіст після переходу в "Селтік" може опинитися в оренді
Новини України КарпатыСелтикЛестер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся