Перехід тренера "Селтіка" на мене не вплине, - Швед

Фото: Мар’ян Швед (fckarpaty.com)

Вінгер прокоментував перехід Роджерсома в "Лестер"

Український вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед, на правах оренди виступає за львівські "Карпати", розповів про свої взаємини з колишнім головним головним тренером шотландського клубу Бренданом Роджерсом. Українця цитує телеканал "Футбол 1".

Напередодні фахівець був представлений в якості нового наставника англійського "Лестера".

"Я за нього тільки радий, для нього це крок вперед, "Лестер" - дуже хороша команда. Буду знайомитися влітку з новим тренером, на мене це ніяк не впливає. Він хороша людина, бажаю йому удачі в новому клубі. По розмові я відчував, що він на мене розраховує. Він сподобався мені, як тренер. Спілкувалися навіть іспанською мовою", - сказав гравець.

Нагадаємо, раніше Швед був визнаний кращим гравцем 19 туру в українській Прем'єр-лізі.