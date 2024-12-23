В переходном правительстве Сирии назначили первых министров, - СМИ

Через две недели после свержения режима сирийского президента Башара аль-Асада повстанцы заявили о назначении еще двух министров в переходном временном правительстве. Речь идет о руководителях внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW и Anadolu .

По данным немецких СМИ, министром иностранных дел Сирии станет Эсаад Хасан Шейбани. Он - один из лидеров группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которую называют лидирующей организацией в коалиции антиасадовских сил во время недавнего наступления и свержения правящего режима в стране.

При этом турецкое государственное информагентство сообщило о назначении на должность министра обороны Мархафа Абу Касры. Он является инженером, специалистом в области сельского хозяйства.

О таких назначениях в состав переходного правительства представители сирийских повстанцев заявили 22 декабря.

Что известно о новых главах МИД и Минобороны Сирии

Шейбани является выпускником факультета английского языка и литературы Университета Дамаска. Имеет степень магистра в области политологии и международных отношений.

После начала в Сирии гражданской войны в 2011 году Шейбани принимал активное участие в деятельности оппозиции.

По данным немецкого информагентства dpa, Шейбани ранее также находился в составе "администрации" группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая действовала на северо-западе Сирии еще с 2027 года, и занимал должность главы отдела политических дел.

Как передает Anadolu, Шейбани отвечал за "взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций", включая учреждения Организации Объединенных Наций ООН и другие гуманитарные структуры

Абу Касра, назначенный новым главой Минобороны Сирии, родился в городе Хальфаджа (провинция Хама). По данным СМИ, он является одним из самых известных лидеров "Хайят Тахрир аш-Шам".

Переходное правительство в Сирии

Лидер "ХТШ" Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мохаммед аль-Джолани, и который сейчас является фактическим главой сирийского государства, в воскресенье заявил о намерении его администрации объявить состав новой структуры министерства обороны и армии в течение нескольких дней, передает Reuters.

Во время выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Шараа сказал, что его администрация не позволит оружие вне контроля государства.

На прошлой неделе сирийский премьер-министр Мохаммед аль-Башир заявил, что министерство обороны будет реорганизовано с использованием бывших повстанческих группировок и офицеров, бежавших из армии Асада.

Также напомним, 11 декабря новое правительство Сирии заверило в защите всех меньшинств. А сирийских беженцев призвали возвращаться домой.

Также ранее сообщалось, что 10 декабря временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года. По данным СМИ, чиновник имеет тесные связи с "Хайат Тахрир аш-Шам" - повстанческой военной коалицией, которая возглавила захват Дамаска 8 декабря, что ознаменовало фактический крах режима Асада.