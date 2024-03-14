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Переход к зеленой металлургии потребует активного использования искусственного интеллекта, - Рыженков

Фото: переход к зеленой металлургии потребует активного использования искусственного интеллекта (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Трансформация бизнес-процессов в металлургии благодаря новым технологиям происходит медленнее, чем в других отраслях. Но благодаря использованию этих технологий украинские заводы значительно опережали соседние страны по уровню прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова на конференции стран G7.

"Политики всего мира говорят о зеленом курсе. Металлургическая промышленность находится на вершине повестки дня этого курса, как главный актер внедрения зеленых технологий. Но в то же время металлургия - очень традиционная отрасль, технологии разработаны давно, и сейчас невозможно совершить большой прорыв. Можно лишь постепенно совершенствовать систему "И когда речь идет о постепенных усовершенствованиях, именно здесь появляются цифровизация и искусственный интеллект. Именно это может сделать отрасль не только более экологичной, но и более эффективной и конкурентоспособной", - отметил Рыженков.

По его словам, многие руководители предприятий тяжелой промышленности сейчас говорят не просто о зеленом переходе, а о зеленом и цифровом переходах для металлургии. В то же время отрасль остро нуждается в IT-специалистах для внедрения.

"Переход к зеленому курсу будет нелегким. Ведь нам не хватает ІТ-специалистов для работы над трансформацией. Лишь пять-семь лет назад мы искали инженеров-металлургов, которых мы могли бы научить ИТ. Сейчас наоборот. Мы готовим ІТ-специалистов, которых обучаем металлургии. И это люди, которые будут главными во время зеленого и цифрового перехода нашей компании", - резюмировал Рыженков.

Напомним, Украина сейчас стремится ускорить путь к членству в ЕС, поэтому должна осуществить трансформацию быстрее, чем предполагалось.

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