Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту, - Риженков

"Політики всього світу говорять про зелений курс. Металургійна промисловість перебуває на вершині порядку денного цього курсу, як головний актор запровадження зелених технологій. Але водночас металургія - дуже традиційна галузь, технології розроблені давно, й зараз неможливо зробити великий прорив. Можна лише поступово вдосконалювати систему. І коли мова йде про поступові вдосконалення, саме тут з'являються цифровізація та штучний інтелект. Саме це може зробити галузь не лише екологічнішою, а й ефективнішою та конкурентоспроможнішою", - зауважив Риженков.

За його словами, багато керівників підприємств важкої промисловості зараз говорять не просто про зелений перехід, а про зелений і цифровий переходи для металургії. Водночас галузь гостро потребує IT-фахівців для впровадження.

"Перехід до зеленого курсу буде нелегким. Адже нам бракує ІТ-спеціалістів для роботи над трансформацією. Лише п'ять-сім років тому ми шукали інженерів-металургів, яких ми могли б навчити ІТ. Зараз навпаки. Ми готуємо ІТ-спеціалістів, яких навчаємо металургії. І це ті люди, які будуть головними під час зеленого та цифрового переходу нашої компанії", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, Україна наразі прагне прискорити шлях до членства в ЄС, тож має здійснити трансформацію швидше, аніж передбачалось.