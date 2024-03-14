ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переход к зеленой металлургии потребует активного использования искусственного интеллекта, - Рыженков

Четверг 14 марта 2024 17:51
UA EN RU
Переход к зеленой металлургии потребует активного использования искусственного интеллекта, - Рыженков Фото: переход к зеленой металлургии потребует активного использования искусственного интеллекта (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Трансформация бизнес-процессов в металлургии благодаря новым технологиям происходит медленнее, чем в других отраслях. Но благодаря использованию этих технологий украинские заводы значительно опережали соседние страны по уровню прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова на конференции стран G7.

"Политики всего мира говорят о зеленом курсе. Металлургическая промышленность находится на вершине повестки дня этого курса, как главный актер внедрения зеленых технологий. Но в то же время металлургия - очень традиционная отрасль, технологии разработаны давно, и сейчас невозможно совершить большой прорыв. Можно лишь постепенно совершенствовать систему "И когда речь идет о постепенных усовершенствованиях, именно здесь появляются цифровизация и искусственный интеллект. Именно это может сделать отрасль не только более экологичной, но и более эффективной и конкурентоспособной", - отметил Рыженков.

По его словам, многие руководители предприятий тяжелой промышленности сейчас говорят не просто о зеленом переходе, а о зеленом и цифровом переходах для металлургии. В то же время отрасль остро нуждается в IT-специалистах для внедрения.

"Переход к зеленому курсу будет нелегким. Ведь нам не хватает ІТ-специалистов для работы над трансформацией. Лишь пять-семь лет назад мы искали инженеров-металлургов, которых мы могли бы научить ИТ. Сейчас наоборот. Мы готовим ІТ-специалистов, которых обучаем металлургии. И это люди, которые будут главными во время зеленого и цифрового перехода нашей компании", - резюмировал Рыженков.

Напомним, Украина сейчас стремится ускорить путь к членству в ЕС, поэтому должна осуществить трансформацию быстрее, чем предполагалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США