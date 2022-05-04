Перегруповуються та посилюються. Окупанти намагаються пришвидшити наступ на сході

"Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на угруповання Об’єднаних сил на сході України, вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ в окремих районах Запорізького та Криворізького напрямків", - розповів Мотузяник.

Він пояснив, з цією метою противник проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, як сьогодні повідомили в Генштабі, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донбасом та утримання сухопутного коридору з Кримом.

При цьому українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.

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