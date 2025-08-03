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Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Украина, Воскресенье 03 августа 2025 07:46
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Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам Фото: дефицит работников становится меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на определенную стабилизацию на рынке труда, дефицит кадров и в дальнейшем ограничивает возможности бизнеса для наращивания производства. В то же время давление на рынке несколько снизилось, что связано с более активным ростом предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

В первом полугодии 2025 года работодатели стали несколько реже сообщать о проблемах с наймом.

Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Это обусловлено как снижением спроса на новых работников на фоне сдержанного экономического роста, так и увеличением количества украинцев, которые возвращаются на рынок труда.
Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Резюме добавляется больше, чем вакансий

По данным НБУ, во втором квартале количество новых вакансий выросло лишь на 5,4% г/г, тогда как количество новых резюме - на 27,4% г/г. Таким образом, рост предложения труда существенно превышает темпы роста спроса.
Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Больше всего вакансий наблюдалось в категориях "рабочие специальности", "сфера обслуживания" и "розничная торговля". Существенно выросли также вакансии в секторе "охрана, безопасность", в основном за счет Вооруженных сил. Зато среди резюме доминируют "руководство среднего звена", "продажи и закупки", а также "сфера обслуживания".

Рынок труда переходит к неценовой конкуренции

Как отмечает НБУ, несмотря на высокое напряжение, работодателям придется конкурировать за работников не только зарплатами. Исследование ГСЗУ, ФРУ и Helvetas указывает, что соискатели работы все больше интересуются дистанционным форматом, гибким графиком, а также - для ВПЛ - наличием жилья.
Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Зарплатные ожидания работников уже приблизились к рыночным, что также подтверждают данные сайтов по поиску работы. В такой ситуации темпы роста зарплат могут немного замедлиться.

Безработица снизится ниже 10%

Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение уровня безработицы, который закрепится ниже 10% до конца прогнозного периода, то есть до 2027 года. Диспропорции на рынке труда будут сохраняться, но постепенно ослабляться в условиях восстановления экономической активности.
Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

Возвращение украинцев из-за границы и постепенное насыщение рынка квалифицированной рабочей силой также будут способствовать улучшению ситуации. Однако миграционные процессы и дальше будут сдерживать рост предложения труда - только за первое полугодие 2025 года количество мигрантов увеличилось еще на 60 тысяч человек.

По данным опроса Государственного центра занятости, только 35% работодателей планирует увеличение заработной платы в 2025 году.

Согласно обновленному макропрогнозу НБУ за июль, в 2025 году средняя зарплата украинцев вырастет на 19,0%.

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