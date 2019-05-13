Переговори США і Китаю по торговій угоді зайшли в глухий кут, - Білий дім

Торгові переговори між Сполученими Штатами і Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в свое законодавство. Як інформує РБК-Україна, про це Reuters сказав економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу.

За його словами, причина затримання підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, "як того вимагають американці".

"Вашингтон зажадав від Пекіна конкретних змін в китайському законодавстві, а Пекін заявив, що не піде на цей крок, тому що це завдає шкоди його інтересам", - сказав Кудлоу.

Також він зазначив, що тарифи США на імпорт товарів з Китаю будуть залишатися в силі до тих пір, поки переговори між країнами тривають.

У той же час американський президент Дональд Трамп заявив, що "США знаходяться в торгових відносинах з Китаєм там, де хочуть".

"Ми знаходимося саме там, де хочемо бути з Китаєм. Пам'ятайте, що вони розірвали з нами угоду і спробували переглянути умови", - написав він у Twitter.

Трамп додав, що Вашингтон буде брати з Пекіна десятки мільярдів доларів в якості мит і виручені кошти США витратять на розвиток сільського господарства, а також на допомогу голодуючим в усьому світі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 10 травня, Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.