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Росія хоче, щоб їй надали гарантії безпеки, - Лавров

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Москва, П'ятниця 01 квітня 2022 12:59
Росія хоче, щоб їй надали гарантії безпеки, - Лавров Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва виступає за те, щоб їй надали гарантії безпеки в рамках мирного договору з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова.

"Росія за те, щоб гарантій безпеки були надані і Україні, всім європейським країнам, Росії відповідно до тих документів, які приймалися в рамках ОБСЄ і проголосили принципи про те, що ніяка країна не буде зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні повинні були відновитися переговори української та російської делегації у відеоформаті.

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