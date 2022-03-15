Переговори Росії та України: поновилися консультації на головній платформі

Станом на 15:10 в переговорах між Росією та України поновилися консультації на головній платформі. Сторони обговорюють загальні питання врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови офісу президента Михайла Подоляка.

"Переговори тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ з території країни", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні консультації відновилися після технічної паузи, яку брали напередодні для додаткової роботи у підгрупах та "уточнення окремих визначень".

Тим часом у президента Росії Володимира Путіна не хочуть говорити, коли сторони можуть вийти на мирну угоду.

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