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Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Переговорний процес з Росією невигідний як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.

Подоляк вважає, що в разі такого неповного завершення війни в країну не ризикнуть повертатися багато українців і не прийдуть інвестиції.

переговорний процес поки невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк підкреслив, що переговори з Росією можна буде почати тільки тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Тільки після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними Reuters, Кремль сподівається, що енергетична криза в Європі і зимові холоди змусять лідерів ЄС тиснути на Україну, щоб вона почала переговори з Росією.

У той же час британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

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