Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому

Подоляк вважає, що в разі такого неповного завершення війни в країну не ризикнуть повертатися багато українців і не прийдуть інвестиції.

переговорний процес поки невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк підкреслив, що переговори з Росією можна буде почати тільки тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Тільки після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.