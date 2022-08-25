Переговори з РФ не вигідні як для України, так і для ЄС: у Зеленського розповіли чому

Переговорний процес з Росією невигідний як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через певний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.
Подоляк вважає, що в разі такого неповного завершення війни в країну не ризикнуть повертатися багато українців і не прийдуть інвестиції.
переговорний процес поки невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.
Подоляк підкреслив, що переговори з Росією можна буде почати тільки тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.
"Тільки після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", - підсумував він.
Нагадаємо, за даними Reuters, Кремль сподівається, що енергетична криза в Європі і зимові холоди змусять лідерів ЄС тиснути на Україну, щоб вона почала переговори з Росією.
У той же час британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.
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