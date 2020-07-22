Переговори про перегляд Угоди з ЄС почнуться в січні, - Петрашко

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наполягає на перегляді умов Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Офіційні переговори розпочнуться у січні 2021 року.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Відповідно до положень Угоди ми маємо 5 років до перегляду. І в січні ми вже зможемо розпочати офіційні переговори про перегляд. П’ять років у нас був свого роду stand still", - сказав він.

За його словами, зараз відбуваються неофіційні консультації, проходить спільна експертна оцінка. На жовтень запланований наступний саміт Україна-ЄС, де будуть окреслені кроки і домовленості, за якими почнуться переговори з січня нового року.

"Ми будемо акцентувати, форсувати. Нам важливо інтегруватися в ланцюжки, важливо мати нульовий торговий баланс з нашими партнерами. З Євросоюзом у нас мінусовий торговий баланс. Ми у довгостроковій перспективі не можемо мати мінуси з торговими блоками", - додав він.

Нагадаємо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні 2020 року склав 47,223 млрд доларів, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За прогнозом НБУ, у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.