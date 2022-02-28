Переговори між Україною та РФ завершилися. Делегації повертаються для консультацій

Переговори між Україною та Росією 28 лютого завершились. Делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Задля того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць.І сторони обговорили можливість найближчим часом проведення раунду переговорів, на яких ці теми вже отримають конкретну практику розвитку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ізраїльська газета The Jerusalem Post повідомила, що мільярдер Роман Абрамович бере участь у переговорах України та Росії у районі білорусько-українського кордону. За її даними, саме влада України попросила Абрамовича допомогти в організації цих переговорів.

Учасник української делегації Давид Арахамія перед зустріччю говорив, що переговори підуть або у потрібному Україні напрямку, "або як російський військовий корабель".

