Переговори Китаю і США: обмінялися критикою і погодилися боротися зі зміною клімату

З боку США на зустрічі були держсекретар Ентоні Блінкен і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван. Від Китаю - глава канцелярії комісії ЦК КПК з закордонних справ Ян Цзечі і міністр закордонних справ Ван І.



Переговори не обійшлася без критики: Блінкен заявив, що дії Китаю в Гонконзі, Сіньцзяні та Тайвані, а також кібератаки на США "загрожують заснованому на правилах порядку, який підтримує глобальну стабільність". Ян Цзечі, своєю чергою, заявив, що США порушують права людини, вбивають афроамериканців, і Вашингтону не варто втручатися в справи КНР.



Радник президента США Салліван сказав, що переговори були "жорсткими".



Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від використання вугілля в електроенергетиці в кілька етапів. Це потрібно, щоб не допустити глобального підвищення температури.