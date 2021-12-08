Переговори Байдена та Путіна та смертельна ДТП під Черніговом: новини за 7 грудня

Відбувся саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, під Черніговом сталася смертельна ДТП, Київ та 8 областей вийшли з "червоної" зони. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 7 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Дві години переговорів та попередження Байдена для Путіна. Підсумки саміту президентів США та РФ

Саміт президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна пройшов в у вівторок, 7 грудня, в онлайн-форматі. Серед тем зустрічі була Україна.

У Білому домі повідомили, що Україна була головною темою розмови президентів, а також анонсували телефонні переговори Байдена та президента України. У Путіна заявили, що переважне місце у розмові зайняла "проблематика, пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні мінських домовленостей".

Докладніше про те, як пройшли переговори і про що домовилися Байден та Путін - в матеріалі РБК-Україна.

Під Черніговом сталася серйозна ДТП: 13 загиблих

Внаслідок ДТП під Черніговом вранці 7 грудня загинуло 13 людей, ще сім отримали травми. На трасі рейстовий мікроавтобус "Чернігів-Сосниця" зіткнувся з вантажівкою.

За попередніми даними, аварія могла статися через несприятливі погодні умови. Порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей). 8 грудня на території області оголошено День жалоби.

Локдаун закінчився. Київ та 8 областей вийшли з "червоної" зони: список правил

Опівночі 7 листопада Київ та вісім українських областей перейшли до "жовтої" зони карантину. Тепер у цих регіонах будуть діяти обмеження для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Детальніше про те, як будуть жити регіони у "жовтій" зоні - в матеріалі РБК-Україна.

ДТП у Харкові: з'явилися результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського, який на Infiniti скоїв смертельну ДТП. Його визнали осудним. Тепер суд зможе притягнути підлітка до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, смертельна аварія трапилася 26 жовтня 2021 року. 16-річний Микола Харківський на Infiniti на великій швидкості врізався в Chevrolet. В результаті ДТП 58-річний водій Chevrolet помер на місці. Машина підлітка влетіла в рекламний щит і збила світлофор. За попередніми даними, Микола Харківський проігнорував червоний сигнал світлофора і влетів в іншу автівку зі швидкістю понад 100 км/год.

"Шахтар" втратив перемогу в матчі з "Шерифом" в ЛЧ на останніх хвилинах

Донецький "Шахтар" не зміг завершити свої виступи в Лізі чемпіонів і єврокубках нинішнього сезону перемогою. "Гірники" вдома на останніх хвилинах пропустили від "Шерифа", зігравши внічию - 1:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Жовтий рівень небезпеки. Погода в Україні продовжить погіршуватися

Погода в Україні 8 грудня продовжить погіршуватися. Через ожеледицю на дорогах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Повідомляється, що у вівторок в північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).